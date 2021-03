Szykują się kolejne wakacje w domu: ponad 8 na 10 Norwegów nie wyjedzie tego lata za granicę

Po wprowadzeniu lockdownu w zeszłym roku 86 proc. nastawiało się na norweskie wakacje. stock.adobe.com/licencja standardowa

Mieszkańcy kraju fiordów rezygnują w tym roku z zagranicznych urlopów, wynika z najnowszej ankiety przeprowadzonej przez agencję Opinion. Ponad 80 proc. respondentów zakłada, że ​​wakacje spędzi w rodzinnym kraju, informuje marcowy raport.

Jednocześnie również więcej osób niż w 2020 nie ma pewności co do planów wielkanocnych. Chociaż w Norwegii święta to czas chętnie wykorzystywany na wycieczki, sześciu na dziesięciu ankietowanych przewiduje, że Wielkanoc w tym roku spędzi jednak we własnym domu.

Norweskie lato i Wielkanoc poza domem Na potrzeby projektu Norsk koronamonitor agencja Opinion zapytała 14 tys. Norwegów, czy zakładają, że tegoroczne wakacje spędzą tylko w kraju fiordów. 82 proc. odpowiedziało twierdząco, podczas gdy tylko 6 proc. uznało, że nie, a 2 proc. nie wiedziało. Po wprowadzeniu lockdownu w zeszłym roku 86 proc. nastawiało się na norweskie wakacje.

W porównaniu do sytuacji z 2020 w tym roku nieco zmieniło się podejście Norwegów do formy spędzania świąt wielkanocnych. Zeszłoroczne święta upłynęły nad fiordami pod znakiem zakazu wyjazdów nawet do hytt, który według ankiet poparło 90 proc. respondentów. Przed Wielkanocą 2020 dziewięć na dziesięć osób zakładało, że spędzi święta w domu, a 8 proc. odpowiedziało przecząco.

Tym razem jednak sześciu na dziesięciu spośród 5 tys. zapytanych Norwegów przewiduje, że ​​święta spędzi u siebie w domu (59 proc.), a 27 proc. planuje świętować gdzieś indziej. Odsetek tych, którzy jeszcze nie wiedzą, co będą robić w Wielkanoc, wzrósł do 14 proc. w porównaniu z 4 proc. w zeszłym roku. Chociaż wyraźnie więcej osób planuje w okresie wielkanocnym jakąś podróż, to na działaniach mieszkańców Norwegii i decyzjach władz zaważy zmieniająca się dynamicznie sytuacja epidemiczna.

Na razie podróżowanie za granicę nie jest zalecane, ale przestrzegając środków kontroli zakażeń, można odwiedzać domki letniskowe (hytty). Władze odradziły również transport publiczny i zaapelowały, by przed wielkanocnym wyjazdem zrobić zakupy z wyprzedzeniem.

Norwegowie chcą się szczepić Ponadto ponad 23 tys. mieszkańców kraju fiordów agencja Opinion poprosiła o określenie, czy chcą otrzymać szczepionkę przeciwko koronawirusowi, gdy będzie to możliwe. W marcu rekordowo wysokie 85 proc. wyraża chęć otrzymania dawki, a tylko 7 proc. odmawia. Pozostały odsetek nie ma zdania na ten temat.

Jak jednak wynika z badań Opinion, podczas gdy chęć zaszczepienia się wśród norweskiej populacji szybko rośnie, spada zaufanie co do samego procesu szczepień w Norwegii. Zaledwie 19 proc. respondentów twierdzi obecnie, że ma pewność, że tempo szczepień w Norwegii jest skuteczne, 60 proc. zaś odpowiada przecząco.