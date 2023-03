Szansa na odbicie od dna: wzrost cen żywności, paliw i energii wyhamowuje

Od stycznia do lutego ceny żywności podrożały o 1,6 proc. Przed rokiem było to 4,5 proc. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Wskaźnik cen towarów i usług (CPI) w Norwegii wyniósł w lutym 2023 roku 6,3 proc. Najpopularniejszy indeks służący do mierzenia inflacji zmalał w skali miesiąca o 0,7 punktu procentowego. – Do wyhamowania 12-miesięcznej dynamiki CPI od stycznia w największym stopniu przyczyniły się zmiany cen żywności – komentują badacze Centralnego Biura Statystycznego (SSB).

Ceny żywności stanowią wytłumaczenie poziomu inflacji w skali rocznej oraz miesięcznej. W ciągu roku artykuły spożywcze podrożały – obok paliw i energii elektrycznej – najbardziej. W ujęciu miesięcznym przyczyniły się jednak do obniżenia wskaźnika CPI o 0,7 punktu procentowego. W lutym ceny żywności zwiększyły się średnio o 8,8 proc. W styczniu, w skali roku, towary należące do tej grupy podrożały o 12 proc. Badacze SSB zwracają także uwagę, że w lutym artykuły spożywcze drożeją od lat. Tegoroczna podwyżka ma być niższa od średniej z lat 2015-2022 o jeden punkt procentowy.

Wzrost pozostałych cen wyhamował

Jak wynika ze statystyk, w pozostałych grupach towarów i usług sytuacja wygląda lepiej niż w ostatnich 12 miesiącach. Od stycznia do lutego 2023 roku cena benzyny wzrosła o 2,7 proc. Olej napędowy potaniał o 3,8 proc. Tym samym ceny obu produktów były odpowiednio o 8,3 i 13,0 proc. wyższe niż przed rokiem. – To najniższy dwunastomiesięczny wzrost cen paliw od dłuższego czasu – informuje Espen Kristiansen. Ceny energii elektrycznej, po uwzględnieniu opłat, spadły od stycznia do lutego o 5,8 proc. To efekt wysokiej produkcji połączonej ze stosunkowo niskim zużyciem prądu. Mimo to rachunki pozostają o 15,1 proc. wyższe niż w lutym 2022 roku.



Wpływ na wskaźnik CPI ma także państwowy system dopłat do kosztów zużycia energii elektrycznej. Bez uwzględnienia dofinansowania wzrost cen w lutym 2023 roku kształtowałby się w okolicy 7,3 proc.