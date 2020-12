Sylwestrowy pokaz fajerwerków w Oslo odwołany. „Zebranie tłumu w centrum miasta byłoby nierozsądne”

Zwykle w Oslo na placu pod ratuszem w sylwestra, by obejrzeć pokaz sztucznych ogni, gromadzą się ​​dziesiątki tysięcy ludzi. adobe stock/ licencja standardowa

Tradycyjny sylwestrowy publiczny pokaz fajerwerków w Oslo w tym roku się nie odbędzie. Taką decyzję po dokonaniu oceny, czy wydarzenie można przeprowadzić w ramach zasad kontroli zakażeń, podjął Wydział ds. Środowiska gminy Oslo (Bymiljøetaten). – Zgromadzenie tłumu ludzi w centrum miasta w czasie pandemii będzie błędem – powiedział cytowany w komunikacie prasowym z 30 listopada Richard Kongsteien z Bymiljøetaten.

Na tegoroczną uroczystość przeznaczono pierwotnie 500 tys. koron z budżetu gminy. Z tej puli miał zostać opłacony zakup fajerwerków i wynajęcia ochroniarzy do pilnowania porządku. Zwykle na placu pod stołecznym ratuszem w sylwestra, by obejrzeć pokaz sztucznych ogni, gromadzą się ​​dziesiątki tysięcy ludzi. W Furuset co roku zbiera się około kilku tysięcy widzów. Na obchody końcoworoczne w centrum Oslo przybywają także mieszkańcy obszaru Ring 2, gdzie obowiązuje zakaz strzelania fajerwerkami.