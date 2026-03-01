Strona korzysta z plików cookies

  Oslo, Oslo, Norwegia
  Bergen, Vestland, Norwegia
  Jessheim, Akershus, Norwegia
  Stavanger, Rogaland, Norwegia
  Kristiansand, Agder, Norwegia
  Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  Bodø, Nordland, Norwegia
  Sandnes, Rogaland, Norwegia
  Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

1 NOK

Stracił uprawnienia w Norwegii, operował w Niemczech. Nadchodzi zaostrzenie przepisów

Redakcja

01 marca 2026 13:01

Kopiuj link
Stracił uprawnienia w Norwegii, operował w Niemczech. Nadchodzi zaostrzenie przepisów

Nowe przepisy mogą objąć wszystkich zagranicznych lekarzy. Fot. Wygenerowano przy pomocy AI

Urząd ds. Zdrowia rozważa zmianę prawa, która umożliwi żądanie zaświadczenia o niekaralności od zagranicznych lekarzy. Jednocześnie szpitale mają prowadzić dokładniejsze kontrole przed zatrudnieniem chirurgów.

Norweska autoryzacja nie daje pełnej gwarancji kompetencji lekarza z zagranicy. Tak ocenia Urząd ds. Zdrowia. Instytucja wskazuje na luki w międzynarodowym systemie ostrzegania. W tle jest sprawa chirurga, który stracił uprawnienia w Norwegii, a później operował w Niemczech.
Zmiana funkcjonowania norweskich uczelni. Do gry wkracza UE i sztuczna inteligencja

Luki w systemie i nowe propozycje

Urząd ds. Zdrowia podkreśla, że zagraniczni lekarze mogą mieć historię zawodową, która nie jest znana norweskim pracodawcom. Sjur Lehmann zaznacza, że sama autoryzacja to za mało. Wskazuje na konieczność pogłębionych kontroli referencji. Dotyczy to zarówno gmin, jak i państwowych podmiotów medycznych.

Urząd ds. Zdrowia korzysta z systemu IMI. To narzędzie wymiany informacji między krajami UE i EOG. Państwa informują się tam o cofnięciach, zawieszeniach i ograniczeniach prawa wykonywania zawodu. Jednak zasady raportowania różnią się w poszczególnych krajach. Nie wszystkie przypadki muszą więc zostać odnotowane.

Urząd zapowiada analizę możliwości wprowadzenia nowej podstawy prawnej. Chodzi o prawo do żądania zaświadczenia o niekaralności w procesie przyznawania autoryzacji. Według Sissel Husøy obecne przepisy nie gwarantują pełnej informacji. Lehmann dodaje, że system IMI nigdy nie będzie całkowicie szczelny. W 2023 roku 71 zagranicznych pracowników ochrony zdrowia straciło autoryzację w Norwegii.
Weryfikacja historii zawodowej ma być dokładniejsza.

Weryfikacja historii zawodowej ma być dokładniejsza.Fot. Pixabay

Szpitale zaostrzają procedury

Szpital Sørlandet informuje, że stosuje własne procedury rekrutacyjne. Sprawdza norweską autoryzację i uznaną specjalizację. Prowadzi też rozmowy kwalifikacyjne w formie cyfrowej i bezpośredniej. Weryfikuje referencje w Norwegii i za granicą.

Po medialnych doniesieniach placówka zapowiada dodatkowy przegląd procedur. Dyrektor Nina Føreland deklaruje zaufanie do systemu autoryzacji. Jednocześnie przyznaje, że konieczna będzie wewnętrzna dyskusja. Szpital oceni, czy potrzebne są jeszcze dokładniejsze kontrole.

Sprawa dotyczy również lekarzy spoza UE i EOG. Ich wnioski nie są objęte systemem IMI. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie. Sprawdzana jest równoważność wykształcenia oraz znajomość języka norweskiego.
10 lat współpracy na marne. Rząd chce pójść krok dalej: kontrole i zakazy w drodze
Prace nad ewentualną zmianą przepisów są na etapie analizy. Urząd ds. Zdrowia ma ocenić, czy nowa podstawa prawna jest konieczna i możliwa do wdrożenia. Równolegle Urząd Nadzoru Zdrowia apeluje do pracodawców o większą czujność. Ostateczne decyzje w sprawie zmian legislacyjnych zapadną po zakończeniu tej oceny.
