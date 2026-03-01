Stracił uprawnienia w Norwegii, operował w Niemczech. Nadchodzi zaostrzenie przepisów
01 marca 2026 13:01
Luki w systemie i nowe propozycje
Urząd ds. Zdrowia korzysta z systemu IMI. To narzędzie wymiany informacji między krajami UE i EOG. Państwa informują się tam o cofnięciach, zawieszeniach i ograniczeniach prawa wykonywania zawodu. Jednak zasady raportowania różnią się w poszczególnych krajach. Nie wszystkie przypadki muszą więc zostać odnotowane.
Urząd zapowiada analizę możliwości wprowadzenia nowej podstawy prawnej. Chodzi o prawo do żądania zaświadczenia o niekaralności w procesie przyznawania autoryzacji. Według Sissel Husøy obecne przepisy nie gwarantują pełnej informacji. Lehmann dodaje, że system IMI nigdy nie będzie całkowicie szczelny. W 2023 roku 71 zagranicznych pracowników ochrony zdrowia straciło autoryzację w Norwegii.
Szpitale zaostrzają procedury
Po medialnych doniesieniach placówka zapowiada dodatkowy przegląd procedur. Dyrektor Nina Føreland deklaruje zaufanie do systemu autoryzacji. Jednocześnie przyznaje, że konieczna będzie wewnętrzna dyskusja. Szpital oceni, czy potrzebne są jeszcze dokładniejsze kontrole.
Sprawa dotyczy również lekarzy spoza UE i EOG. Ich wnioski nie są objęte systemem IMI. Każdy przypadek jest oceniany indywidualnie. Sprawdzana jest równoważność wykształcenia oraz znajomość języka norweskiego.
