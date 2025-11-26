Sprawy karne w Norwegii – jakie prawa ma zatrzymany Polak?

podać powód zatrzymania (musisz wiedzieć, dlaczego się tam znalazłeś),

wyjaśnić Twoje prawa,

zrobić to w języku, który rozumiesz.

Norweska policja jest zobowiązana wyjaśnić powód zatrzymania, i to w sposób jasny i zrozumiały. Nie ma możliwości, że usłyszysz: "na komisariat i tam się dowiesz!". Od pierwszej minuty, norweski funkcjonariusz ma obowiązek:Jeśli funkcjonariusz mówi po norwesku, a Ty nie nadążasz — nie bój się poprosić o wytłumaczenie w języku, który znasz. Masz do tego pełne prawo i nie jest to żadna „łaska”, tylko obowiązek wynikający z przepisów. Informacja o Twoich prawach również powinna zostać przedstawiona tak, abyś realnie zrozumiał, co możesz, a czego nie musisz robić.