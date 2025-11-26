Sprawy karne w Norwegii – jakie prawa ma zatrzymany Polak?
26 listopada 2025 09:21
Sprawy karne w Norwegii – jakie prawa ma zatrzymany Polak? Adobe Stock
Masz prawo wiedzieć, za co Cię zatrzymano
- podać powód zatrzymania (musisz wiedzieć, dlaczego się tam znalazłeś),
- wyjaśnić Twoje prawa,
- zrobić to w języku, który rozumiesz.
Prawo do tłumacza – kiedy Ci przysługuje?
Tłumacz powinien pojawić się przed rozpoczęciem przesłuchania, abyś wiedział, co podpisujesz i jakie pytania do Ciebie kieruje policja.
Nie ponosisz za to żadnych kosztów — państwo pokrywa całość, niezależnie od tego, jak długo trwa przesłuchanie czy jak poważne jest podejrzenie.
Obrońca na koszt państwa – kiedy możesz z niego skorzystać?
- jesteś zatrzymany ponad 24 godziny - wówczas policja musi skierować sprawę do sądu, a Ty otrzymujesz obrońcę,
- prokurator wnosi o areszt tymczasowy (varetektsfengsling) - tu adwokat jest obowiązkowy.
- Twoja sprawa trafia do sądu a przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności, zwykle dłuższą niż 6 miesięcy, adwokat jest zapewniany już na etapie przygotowań do procesu.
- w innych szczególnych przypadkach - adwokat może bliżej sprawę ocenić, czy masz prawo do obrońcy na koszt państwa
Jak długo można być zatrzymanym?
- Standardowo - to maksymalnie 24 godziny. W tym czasie policja musi zdecydować: albo wychodzisz, albo sprawa trafia do sądu.
- Po decyzji sędziego: jeśli policja chce Cię trzymać dłużej, w ciągu 48 godzin od zatrzymania musi o tym zadecydować sędzia.
Jak wygląda proces karny w Norwegii?
Wszystko zaczyna się od postępowania przygotowawczego, czyli śledztwa prowadzonego przez policję. To wtedy zbierane są dowody, przesłuchiwani świadkowie, analizowane nagrania czy dokumenty. Jeśli uznają, że mają podstawy, formalnie stajesz się podejrzanym. To daje Ci dostęp do akt i pełną pomoc prawną.
Po zakończeniu śledztwa prokurator podejmuje decyzję, czy sprawa trafi do sądu, czy zakończy się mandatem, czy może zostanie całkowicie umorzona.
Jeśli sprawa trafia na wokandę, możesz spodziewać się spokojnego, rzeczowego procesu. Bez filmowych fajerwerków znanych z amerykańskiego kina. Norweski sąd skupia się wyłącznie na faktach — analizuje dowody, przesłuchuje świadków, pyta ekspertów.
Gdy zapadnie wyrok, możesz otrzymać grzywnę, prace społeczne, karę więzienia albo zostać uniewinniony. W razie niekorzystnego wyroku masz również prawo do apelacji.
Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko
To zespół prawników, którzy doskonale rozumieją zarówno norweskie realia, jak i specyfikę życia polskiej społeczności na emigracji. Co ważne — prowadzą sprawy w języku polskim i są dostępni wtedy, kiedy pomoc jest najbardziej potrzebna, często już w momencie zatrzymania.
Jeśli znajdujesz się w sytuacji wymagającej szybkiego kontaktu z adwokatem, kancelaria Advokatfirma Nierzwicki & Bluszko zapewnia profesjonalne i skuteczne wsparcie na każdym etapie postępowania.
