Sezon wyrzucania zwierząt domowych w Norwegii trwa. Na ulicy lądują głównie koty i króliki

Tegoroczny sezon na porzucanie zwierząt domowych w Norwegii rozpoczął się w Wielkanoc i jego apogeum będzie miało miejsce w czasie wakacji. Wolontariusze z organizacji Ochrona Zwierząt Norwegia (Dyrebeskyttelsen Norge) mają pełne ręce pracy, aby ratować pozbawione opieki stworzenia.

To głównie koty i króliki są wyrzucane z domu. Dyrebeskyttelsen Norge nie dysponuje szczegółowymi statystykami dotyczącymi liczby zwierząt, których to dotyczy, ale podobna sytuacja powtarza się co roku. Liczby są duże, a wiele zwierząt nie otrzymuje pomocy. Możliwości kilku z 25 lokalnych oddziałów organizacji zostały już wyczerpane.