Samotny jak senior? Norwegia przeczy stereotypowi starości w pojedynkę

Skazane na życie w pojedynkę wdowy, niebędący w stanie samodzielnie opuszczać mieszkań więźniowie czwartego piętra, dziadkowie, do których wnuki już nawet nie zadzwonią… Stereotypowo starość kojarzymy dość jednoznacznie z samotnością. Być może czas zrewidować to myślenie, przynajmniej w przypadku Norwegii.

W świetle statystyk udostępnionych przez Norweski Urząd Statystyczny (SSB) dość zauważalna jest co prawda samotność 80-latków, zwłaszcza tych z jednoosobowych gospodarstw domowych, ale ogólnie, jeśli porównać Norwegów poniżej i powyżej 55. roku życia, okaże się, że to ci drudzy czują się mniej samotni i są częściej zadowoleni ze swoich relacji towarzyskich z innymi ludźmi.

Aktywne jest życie staruszka

Jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być to, że to osoby powyżej 55 urodzin utrzymują w Norwegii najintensywniejszy kontakt z rodziną. Ponad 50 proc. tak zdefiniowanych „seniorów” widuje się z krewnymi raz w tygodniu lub częściej. W grupie poniżej 55 lat jest to niecałe 40 proc.