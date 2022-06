Samica morsa zadomowiła się w norweskiej gminie. Burmistrz chce ją uśpić

Znana mieszkańcom kilku europejskich miast wędrująca samica morsa, której nadano imię Freya, pojawiła się ostatnio w jednym z portów Norwegii i najwyraźniej się w nim zadomowiła. Nie jest jednak mile widziana przez lokalnych mieszkańców, ponieważ podtapia im łodzie.

Freya przypłynęła do Kragerø na wiosnę i przebywa w okolicy do tej pory. Chociaż nikogo nie zraniła, właściciele łódek nie są zadowoleni z jej wizyty. Mors jako miejsce drzemki wybiera sobie bowiem właśnie zacumowane w marinie prywatne łodzie, które pod jej ciężarem (a waży około 700 kilogramów) idą pod wodę lub ulegają zniszczeniu. Burmistrz miasta chce przenieść zwierzę w inne miejsce, jednak wspomniał również o jego uśpieniu.

Freya stała się lokalną atrakcją, ale burmistrz Kragerø, Grunde Wegard Knudsen, powiedział w rozmowie z NRK, że gościnność miasta jest na wyczerpaniu. Poza niszczeniem łódek samica śpi godzinami na popularnych molach i blokuje dostęp do marin, ponieważ może być niebezpieczna dla ludzi. Gmina skontaktowała się z Urzędem ds. Rybołówstwa (Fiskeridirektoratet) w nadziei na znalezienie rozwiązania. Instytucja zaznaczyła w komunikacie prasowym z 22 czerwca, że zabicie morsa nie wchodzi w grę.

Sunbathing Walrus Sinks Boats In Norway

– Najpierw we współpracy z gminą zbudujemy odpowiedni pływający pomost, który może być atrakcyjny dla morsa do leżenia. Gmina jest obecnie w trakcie budowy takiego nabrzeża. Wtedy może być istotne rozważenie przeniesienia zwierzęcia do bardziej zaludnionego obszaru na wybrzeżu – pisze Fiskeridirektoratet.