Rząd rozważa zaostrzenie restrykcji. „Najbliższe tygodnie będą mieć kluczowe znaczenie”

Premier zdaje sobie sprawę, że wszyscy chcieliby już wrócić do normalności. flickr.com/Statsministerens kontor/ Foto: Eirin Larsen/SMK/CC BY-NC 2.0

10 września podczas popołudniowej konferencji prasowej premier Erna Solberg zapowiedziała możliwość zaostrzenia krajowych restrykcji związanych z pandemią koronawirusa. Od soboty obowiązują też nowe zalecenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące podróży za granicę. Na tzw. czerwoną listę państw trafiły Węgry i Słowacja, a także niektóre regiony Szwecji i Danii.

- Jeśli liczba przypadków infekcji wzrośnie lub lokalne ogniska nie zostaną opanowane, rozważymy wprowadzenie bardziej inwazyjnych środków na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym - powiedziała Erna Solberg. Jak stwierdziła premier, 14 dni temu pojawiły się pierwsze sygnały, że wzrasta liczba zakażeń covid-19, obecne widać zaś, że infekcja nadal się rozprzestrzenia. Doszło do tego, że Norwegia przekroczyła własny dopuszczalny wskaźnik zakażeń - 20 na 100 tys. mieszkańców.

Szefowa rządu poinformowała, że wskaźnik zakażeń wzrósł przede wszystkim z powodu kilku lokalnych ognisk epidemii w niektórych gminach. Władze nie zaobserwowały wzrostu liczby przyjęć pacjentów zakażonych covid-19 do szpitali ani tym bardziej na oddziały intensywnej opieki medycznej. Mimo wszystko, jak mówi premier, “sytuacja jest bardzo delikatna”.

Chcemy jak najmniejszego zamknięcia społeczeństwa. Chcemy żyć tak normalnie, jak to jest tylko możliwe, ale teraz nie możemy się bardziej otworzyć. ~Erna Solberg

Erna Solberg mówiła o dwóch poważnych ogniskach epidemii: w środowisku szkolnym w Bergen, a także we Fredrikstad i Sarpsborg w związku z obchodami muzułmańskiego święta.

Solberg powiedziała, że to gminy będą teraz pełnić kluczową rolę w zatrzymaniu rozprzestrzeniania się zakażeń. Muszą więc podjąć w tym celu stanowcze środki. Tu premier wskazała jako przykład m.in. władze gminy Hamar, gdzie w zeszłym tygodniu panowały najbardziej surowe obostrzenia w całym kraju. - Najbliższe dni i tygodnie będą miały kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju Norwegii - dodała.

Możliwe zaostrzenie restrykcji

Jeśli jednak, mimo intensywnie podejmowanych lokalnych środków ostrożności, liczba infekcji nie przestanie rosnąć, a źródło zakażeń będzie nieznane, władze rozważą zaostrzenie restrykcji na szczeblu krajowym. Premier wymieniła tu choćby zaostrzenie zasad dotyczących dozwolonej liczby uczestników spotkań prywatnych od 5 do 10 osób, jak i publicznych wydarzeń - maksymalnie 50 osób. Władze mogą także wprowadzić środki, które zmuszą większą grupę pracowników do pracy zdalnej. Premier wspomniała także, że rozważone zostanie także wprowadzenie ewentualnych ograniczeń w podróżach do niektórych obszarów Norwegii, a także powrót zdalnego nauczania w szkolnictwie wyższym. Solberg powiedziała także o całkowitym zamknięciu restauracji, barów i kawiarni, w zależności od sytuacji epidemicznej.