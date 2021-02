Rząd daje gminom zielone światło na złagodzenie restrykcji. Ostatnie słowo należy jednak do lokalnych władz

Minister zdrowia Bent Høie 16 lutego podczas popołudniowej konferencji prasowej poinformował o złagodzeniu obostrzeń w części kraju. Jest jedno 'ale'. Poluzowanie środków kontroli zakażeń nastąpi od 18 lutego i tylko wówczas, gdy zdecydują o tym lokalni włodarze.

Rząd zgodził się z zaleceniami Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) i pozwolił złagodzić obostrzenia m.in. w okręgach Oslo i Viken, które wprowadzono tam w związku z rozprzestrzenianiem się brytyjskiej mutacji koronawirusa. Od czwartku w części kraju nie muszą więc obowiązywać już krajowe środki kontroli zakażeń, a lokalne. Jednak to gminy - na podstawie sytuaji epidemicznej - same zdecydują, które restrykcje ostatecznie utrzymają. - W ciągu najbliższych kilku dni gminy zdecydują, jakie środki będą stosowane lokalnie. Ważne jest, aby monitorowano, co z tego wynika. Niekoniecznie jest tak, że zaprzestanie stosowania krajowych środków kontroli zakażeń w danej gminie będzie oznaczać poluzowanie obostrzeń - zaznaczył szef resortu zdrowia.