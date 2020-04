Rozpoczyna się „spokojny tydzień”. Norwegowie spędzą Wielkanoc w domu

Czas trwający od Niedzieli Palmowej aż do Wielkiejnocy to w Norwegii „spokojny tydzień” ( den stille uke) . W tym roku będzie on zdecydowanie różnić się od tych z lat poprzednich, kiedy Norwegowie całymi rodzinami wybierali się się tzw. påsketur (wielkanocną wycieczkę). 9 na 10 mieszkańców Norwegii deklaruje bowiem, że zostanie w domach.

9 na 10 osób chce zostać w domach

Agencja analizy rynku Opinion AS spytała 300 Norwegów o to, jak planują spędzić Wielkanoc. Prawie 90 proc. respondentów odpowiedziało, że ten czas zamierzają spędzić we własnym domu. Co czwarty ankietowany miał także pewności, czy uda mu się zrealizować plany wielkanocne.



Starszy doradca w Opinion, Ola Gaute Aas Askheim, w rozmowie z norweskimi mediami przyznał, że w tym roku Wielkanoc w hyttcie czy bypåske, czyli spędzanie świąt w mieście, zastąpi hjemmepåske - w domu.