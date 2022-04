Rekordowo dużo Norwegów spędzi Wielkanoc w kraju. Większość wyjedzie „na hytty”

Co drugi Norweg spędzi tegoroczną Wielkanoc poza domem, jednak aż 85 proc. świątecznych wyjazdów będzie dotyczyło podróży wewnątrz kraju fiordów. Według Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców z branży turystycznej (NHO Reiseliv) nigdy wcześniej odsetek osób, które wybrały wielkanocny urlop w Norwegii nie był tak wysoki.

Spośród tych, którzy mają zamiar podróżować, 85 proc. odpowiedziało, że ​​wyjazd będzie dotyczył Norwegii. Dla porównania w 2019 roku było to 78 proc. ankietowanych. wynik z 2022 roku to najwyższa liczba od czasu, gdy NHO Reiseliv zaczęła mapować wielkanocne plany Norwegów, czyli od ośmiu lat. 19 proc. respondentów spędzi wielkanocny urlop za granicą.

Na pytanie, jak będa wyglądać wielkanocne dni w tym roku, 66 proc. respondentów ankiety Norstat odpowiada, że ​​wybiera się właśnie do hytty. 7 proc. zatrzyma się w hotelach na Wielkanoc i jest to najwyższa liczba, jaką NHO Reiseliv zmierzyła od 2014 r. Najpopularniejsze planowane świąteczne rozrywki to zajęcia na świeżym powietrzu (4 na 10) i narciarstwo (1 z 4). Ponadto jedzenie i picie wina w restauracjach, wypady do miasta, spa i atrakcje kulturalne (2 na 10). Blisko 4 na 10 osób odwiedzi przyjaciół i rodzinę.