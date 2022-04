Ciepłe południe, zimowa północ: pogoda na Wielkanoc w Norwegii

W okresie wielkanocnym w Norwegii panują dobre warunki do jazdy na nartach. Turystyczne oblężenie przeżywają wtedy regiony na północy oraz kurorty w górach zlokalizowane na południu kraju. Fot. Britt-Marie Sohlström, Flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)

Łagodna, wiosenna aura w południowej i wschodniej części kraju oraz dobre warunki do jazdy na nartach na północy – tak prezentują się prognozy pogody na wielkanocny weekend w Norwegii. Trudniejsza sytuacja będzie towarzyszyła mieszkańcom w Niedzielę Palmową oraz poprzedzającą ją sobotę i piątek. W wielu regionach obowiązują alerty lawinowe.

Påsken nærmer seg med stormskritt, og vi har tatt en første sniktitt på været i Palmehelga Værprognosene er fortsatt usikre, men her er en foreløpig oversikt over været lørdag og Palmesøndag. Kort fortalt blir det kjølig i hele landet, og flere får påfyll av snø pic.twitter.com/oitJwlaxK0

Hallgeir Elvehøy z Urzędu ds. Zasobów Wodnych i Energii (NVE) skomentował niski wskaźnik opadów śniegu w południowej części kraju. Zwrócił uwagę, że jest rekordowo mały. – To zaledwie połowa tego, co zwykle – skomentował na łamach NRK. To trzeci taki przypadek w ciągu ostatnich 25 lat. Poprzednie zaobserwowano w 1996 i 2012 roku.



Źródło: Meteorologene/NRK