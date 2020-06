Ratownicy gotowi na pracowite lato: boją się, że w tym roku będzie więcej utonięć

Wśród ofiar dominują mężczyźni

Podczas gdy w 2018 roku utonęły łącznie 102 osoby, rok później liczba ta spadła już do 86. W ciągu pięciu miesięcy 2020 natomiast 28 osób straciło życie w wodzie, najwięcej w okręgu Viken (9). To tyle samo co rok wcześniej i mniej w porównaniu do 2018, gdy odnotowano 37 ofiar, podają raporty Redningsselskapet.