Telenor i Posten Norge ostrzegają przed oszustami

Operator telekomunikacyjny, jak i norweska poczta uczulają na próby oszustwa. Mieszkańcy Norwegii muszą się mieć na baczności, zarówno jeśli chodzi o otrzymywane SMS-y, jak i fałszywe ogłoszenia na facebookowych grupach.

Szybki i łatwy zarobek? Nie wierz w cuda

Telenor ostrzega o fali fałszywych SMS-mów, które otrzymują użytkownicy iPhone’ów. To próba tzw. rekrutacyjnego oszustwa, gdzie przestępcy oferują fikcyjne zatrudnienie i wysokie zarobki, by wyłudzić dane lub uzyskać korzyści finansowe. - Obiecuje się ofierze się złote góry, a zamiast tego może ona zostać okradziona z dużych sum pieniędzy i danych osobowych - ostrzega Thorbjørn Busch, starszy doradca ds. bezpieczeństwa w Telenor.



Telenor informuje, że wiadomośc są wiarygodne - sugerują powiązanie z istniejącą firmą Hays, która działa na arenie międzynarodowej. Przedstawiciele Hays przyznają, że złodzieje wykorzystują nazwę ich firmy. Zaznaczają, że próby oszustwa mają miejsce nie tylko w Norwegii, ale także w Szwecji.



To, co powinno spowodować zapalenie się czerwonej lampki, gdy otrzymasz SMS, to fakt, że mają one formę rozmów grupowych z innymi odbiorcami iMessage. - Wiadomości nie są osobiste, ale trafiają do wielu odbiorców, których numery telefonów zaczynają się od tej samej cyfry. W tym przypadku odbiorcy są zachęcani do skontaktowania się z norweskim numerem telefonu w WhatsApp - tłumaczy Busch.