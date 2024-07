Przyjazny dla środowiska i darmowy – Norwegowie zachwyceni nawozem z moczu

Nadspodziewanie dużymi wynikami sprzedaży konewek na mocz podzielił się z norweskimi mediami przedstawiciel jednego ze sklepów ogrodniczych. Powiedział, że firma wprowadziła ten przedmiot do oferty jako ciekawostkę, czy wręcz kuriozum (można go zobaczyć tutaj ). Tymczasem okazało się to strzałem w dziesiątkę. Dziennikarze uważają, że jest to przejaw rodzącego się trendu. Sami mu się zresztą przysłużyli – na stronie sklepu widnieje napisana czerwonymi literami informacja, że towar jest dzięki zainteresowaniu mediów chwilowo wyprzedany, ale można zamawiać go na przyszłość.