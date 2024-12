Przedświąteczny wyścig z czasem. Norweska poczta apeluje o sprawne odbieranie paczek

Norweska poczta opublikowała ciekawą statystykę. Podaje, który region kraju najszybciej odbiera swoje przesyłki… Czyżby Posten próbowało wywołać w narodzie atmosferę sportowej konkurencji? Może tak być, skoro dane pojawiają się w norweskich mediach wraz z prośbą, by z nie zwlekać z docieraniem do swoich paczek…

To, że najszybszego tempa życia w Norwegii doświadczymy w jej stolicy, zdaje się potwierdzać z perspektywy usług pocztowych w sposób dość paradoksalny. Mieszkańcy Oslo bowiem odbierają z punktów odbioru i paczkomatów zaadresowane do siebie przesyłki… najwolniej w kraju. Średnio zajmuje im to ponad półtorej doby.