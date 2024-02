Kłopoty Posten Bring. Być czy nie być norweskich listonoszy

Norwescy listonosze dostarczają pocztę co drugi dzień. wikimedia.commons/ fot. Kjetil Ree/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

„Ludzie listy piszą nawet w małej wiosce”, śpiewali niegdyś Skaldowie. Współcześnie może i piszą, ale elektroniczne, a papierowych już dużo mniej – w Norwegii konkretnie 80 proc. mniej niż w roku 2000. „Ciężka jest od listów torba listonosza dziś”? Wygląda na to, że niekoniecznie.

Norwescy listonosze dostarczają pocztę co drugi dzień. Paczki często odbiera się w sklepach. Poczta zamiera z powodu braku klientów, a przecież spadek liczby przesyłek przy utrzymywaniu rozbudowanej infrastruktury sprawia, że wysłanie każdego pojedynczego listu jest dla państwa norweskiego coraz droższe. Być może poczta, jaką znamy, będzie wkrótce niepotrzebna.

Norweska poczta świętuje 375 urodziny. To najstarsza firma w kraju fiordów

Dowiemy się za rok?

Powołana niedawno grupa ekspercka poświęci rok na próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy firma Posten Bring mogłaby zająć się w przyszłości czymś jeszcze – tak, by nie być dla rządu głównie zmartwieniem. Wśród już testowanych rozwiązań jest na przykład przynoszenie seniorom pod same drzwi nie tylko poczty, ale dostarczanie wraz z nią innych informacji od gminy czy straży pożarnej. Zintensyfikowany kontakt między listonoszami a seniorami mógłby przyczynić się do aktywizacji osób starszych. Najstarszym pokoleniom trudno jest bowiem nadążać za postępującą cyfryzacją sektora usług.