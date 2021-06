Premier Solberg: jeszcze w czerwcu Norwegowie będą mogli zrobić zakupy w Szwecji

O tym, kiedy Norwegowie będą mogli ponownie swobodnie podróżować do Szwecji, zadecyduje m.in. wskaźnik infekcji, powiedziała Solberg. flickr.com/ Statsministerens kontor/ fot. Ida Dahl Nilssen/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Według premier Erny Solberg istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pełni zaszczepieni Norwegowie jeszcze w czerwcu będą znowu mogli podróżować do Szwecji bez obowiązku poddania się kwarantannie po powrocie. Oznacza to, że w ciągu bieżącego miesiąca możliwe staną się krótkie wyjazdy do skandynawskich sąsiadów w celu zrobienia zakupów przy granicy lub wypadu do hytty.

Jednocześnie niezaszczepieni mieszkańcy Norwegii będą na razie musieli uzbroić się w cierpliwość. Jak powiedziała premier Solberg w rozmowie z NRK, o tym, kiedy Norwegowie będą mogli ponownie swobodnie podróżować do Szwecji, zadecyduje wskaźnik infekcji w sąsiednim kraju skandynawskim i odsetek mieszkańców Norwegii, którzy zyskali odporność na wirusa.

Na łamach Dagbladet spekulacje potwierdził zastępca dyrektora ds. zdrowia Espen Nakstad, który wskazuje dodatkowo na pojawienie się certyfikatu szczepienia jako przepustki do przemieszczania się między krajami.

Szwedzkie markety ucierpiały na pandemii Mieszkańców kraju fiordów szczególnie powinna ucieszyć możliwość robienia zakupów w Szwecji lub odwiedzania swoich domków letniskowych zlokalizowanych za wschodnią granicą. Z danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) wynika, że w 2020 r. na handel transgraniczny wydano mniej niż 2 miliardy koron, podczas gdy jeszcze rok wcześniej liczba ta wyniosła 16 miliardów. Liczba wycieczek jednodniowych do Szwecji wskutek zamkniętych granic i obowiązku kwarantanny spadła natomiast o 85 proc.

Wielu Norwegów ma swoje hytty w Szwecji. stock.adobe.com/licencja standardowa

Norwegia z kolei zezwala na wjazd bez kwarantanny z krajów UE / EOG / Schengen z mniej niż 25 potwierdzonymi przypadkami na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich dwóch tygodni, co na razie nie daje Szwecji zielonego światła, jednak już nieco ponad milion Norwegów otrzymało dwie dawki szczepionki, co kwalifikuje ich jako odpornych i gotowych do podróżowania.

31 maja Federacja Norweskich Przedsiębiorstw Virke opublikowała raport, w którym szacuje się, że obroty w norweskich sklepach spożywczych w strefie handlu przygranicznego wzrosły w ubiegłym roku o 5,8 miliarda koron. Obszar ten obejmuje dawne okręgi Akershus, Oslo, Sør-Trøndelag, Vestfold i Østfold, a analiza dotyczy towarów najchętniej kupowanych dotychczas w Szwecji przez mieszkańców Norwegii, czyli alkoholu, napojów bezalkoholowych, mrożonego i świeżego mięsa, przekąsek i tytoniu. Wskutek zamkniętych granic po wybuchu pandemii sprzedaż tych produktów odnotowała wzrost o 8,6 mld koron: 5,8 mld dla sklepów spożywczych i 2,8 mld Vinmonopolet.

Odliczanie do otwarcia granic Wiele wskazuje na to, że już wkrótce szala będzie miała szansę przechylić się na stronę szwedzkich marketów rozmieszczonych wzdłuż norweskiej granicy, które ucierpiały wskutek pandemii. W zeszłym tygodniu Szwedzi rozpoczęli ponowne otwarcie społeczeństwa i wycofali wymóg okazania na granicy ujemnego testu koronowego. Wskaźniki infekcji spadły zaś w ciągu ostatnich pięciu tygodni.