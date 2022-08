Prawo do aborcji w norweskiej konstytucji? Polska i USA jako niechlubny przykład

Zarówno Partia Pracy, jak i część ugrupowań opozycyjnych, dążą do złagodzenia przepisów aborcyjnych w Norwegii. Fot. materiały prasowe Sex og Politikk

Przedstawicielka norweskich liberałów (Venstre) – Ingvild Thorsvik – wystosowała apel do deputowanych Stortingu. Parlamentarzystka chce, by prawo do samostanowienia kobiet o aborcji zostało wpisane do konstytucji kraju fiordów. Jako przykład źle działających przepisów podała Stany Zjednoczone i Polskę.

– Widzimy, że prawa kobiet są zagrożone. Nie może być żadnych wątpliwości co do tego, że kobiety, które mogą zajść w ciążę, mają prawo do samostanowienia o aborcji w Norwegii. Widzimy, co stało się w USA – mówiła w połowie lipca na łamach VG Ingvild Thorsvik. Dodała, że politycy powinni podjąć kroki, które zagwarantują pewność obecnego statusu prawnego aborcji w przyszłości. – Dlatego to prawo należy wpisać do konstytucji – zaznaczyła.

„Ciężko wywalczone prawo zagrożone” Apel Ingvild Thorsvik to odpowiedź na jedną z decyzji Sądu Najwyższego USA. 24 czerwca instytucja wskazała, że prawa do aborcji nie można wywnioskować z amerykańskiej konstytucji. W związku z tym, kwestię legalności zabiegu musi rozstrzygnąć Kongres lub poszczególne parlamenty stanowe. Jako negatywny przykład zmian wskazała również Polskę. – Ciężko wywalczone prawo do aborcji jest zagrożone także w Europie. W Polsce kilka kobiet zmarło, ponieważ tak zaostrzono przepisy, że nie pozwolono im przerwać ciąży wysokiego ryzyka – zaznaczyła deputowana Partii Liberalnej.

Zmiana norweskiej konstytucji wymaga większości ⅔ głosów przy zachowaniu kworum co najmniej ⅔ deputowanych obecnych na sali.Fot. Flickr.com / Stortinget / CC BY-ND 2.0

Regulacje proponowane przez Partię Liberałów, które miałyby znaleźć się w norweskiej konstytucji:



Każdy ma prawo do podejmowania samodzielnych decyzji dotyczących własnego ciała i zdrowia reprodukcyjnego, w tym w zakresie prawa do samostanowienia o aborcji.



Nikt nie może być pozbawiony możliwości swobodnego podejmowania odpowiedzialnej decyzji o liczbie dzieci i odstępach między urodzeniami.



Władze krajowe muszą zapewnić dostęp do informacji, szkoleń i funduszy, które umożliwią obywatelowi korzystanie z tych praw.