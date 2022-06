Prawa wyborcze dla nastolatków? Norwegia nie jest za

1 czerwca Storting zagłosował jednak przeciwko propozycji przyznania 16-latkom prawa do głosowania w przyszłorocznych wyborach samorządowych. stock.adobe.com/licencja standardowa

16- i 17-latkowie byli o krok od uzyskania prawa głosu w wyborach do rad gmin i powiatów. Opowiadała się za tym parlamentarna Komisja Kontroli i Konstytucji po rozpatrzeniu propozycji Partii Pracy (Ap), Socjalistyczna Partia Lewicowa (SV), Partia Czerwonych (Rødt) i Lewica (Venstre), jednak Storting zadecydował inaczej.

Nie tylko obywatele Norwegii

Do ustawy nr 57 z dnia 28 czerwca 2002 r. o wyborach do Stortingu, rad okręgów i gmin miałyby zostać wprowadzone zmiany. Na ich mocy prawo do głosowania w wyborach lokalnych otrzymaliby obywatele norwescy, którzy ukończyli 16 lat przed końcem roku wyborczego oraz są lub byli zameldowani w Norwegii.