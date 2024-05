Prąd tańszy, ale rachunki wyższe. Norweski rząd ograniczy dopłaty za energię elektryczną

Ceny energii elektrycznej zwykle zmniejszają się stopniowo przez całą wiosnę stock.adobe.com/licencja standardowa

Według indeksu cen energii elektrycznej Fornybar Norge mieszkańcy kraju fiordów otrzymali w kwietniu rachunki za energię elektryczną w wysokości od 1700 do 1900 koron. To więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku, chociaż same stawki za kilowatogodzinę były niższe.

Stało się tak dlatego, że w kwietniu tego roku było chłodniej, w związku z czym ludzie zużywali więcej energii elektrycznej do ogrzewania domów. Na południu Norwegii ceny spot w kwietniu 2024 r. były o ponad 40 proc. niższe niż w kwietniu 2023 r., zaś w środkowej części kraju o 17 proc. Ale mimo to rachunki były wysokie.

Północ wyjątkiem Gospodarstwa domowe o średnim zużyciu prądu miały zapłacić za kwiecień od 1719 do 1882 koron. Według Fornybar Norge oznacza to spadek z około 2-2 200 koron w marcu tego roku. Ceny energii elektrycznej zwykle zmniejszają się stopniowo przez całą wiosnę.

Jedynym obszarem cenowym, w którym przeciętne gospodarstwo domowe miało w kwietniu tego roku niższy rachunek za prąd niż w roku ubiegłym, jest NO3, który obejmuje północną część zachodniej Norwegii i środkową Norwegię.

We wtorek 14 maja norweski rząd przedstawił zrewidowany budżet państwa. Oszacowano w nim, że do końca roku władze spodziewają się niższych cen energii elektrycznej, niż początkowo sądzono. Oznacza to mniej pieniędzy na wsparcie elektroenergetyczne. Zaktualizowane szacunki wskazują, że wydatki na tymczasowy program dopłat do energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2024 r. zostaną zmniejszone o około 5 miliardów koron, pisze rząd.

Źródła: Fornybar Norge, NTB, regjeringen.no, MojaNorwegia.pl