Miliardowe dopłaty do rachunków za prąd. Norweski rząd podał kwoty

Norweskie państwo dopłaciło do rachunków za prąd 9,6 mld NOK. Jak poinformował rząd, kwota osiągnięta w 2023 roku jest zdecydowanie niższa niż w 2022 roku. Wśród głównych przyczyn sytuacji wymieniane są spadające ceny energii elektrycznej.

W ciągu minionych 12 miesięcy państwo dopłaciło mieszkańcom Norwegii do rachunków za prąd 9,6 mld NOK. Kwota jest ponad 70 proc. niższa niż w 2022 roku. Na przestrzeni roku spadła o 23 mld NOK. Wynosiła wówczas 32,6 mld NOK. Ministerstwo Energii nie poinformowało, jak długo obowiązywał będzie program dotacyjny. – Nie możemy na takie pytanie udzielić teraz konkretnej odpowiedzi. Powiedzieliśmy, że norweskie gospodarstwa domowe muszą mieć pewność, że złagodzimy konsekwencje niezwykle wysokich cen energii elektrycznej, i podtrzymujemy to – skomentował na łamach P4.no minister energii Terje Aasland.

Ceny prądu spadły o ponad 40 procent. Mieszkańcy nie mają powodów do zadowolenia

Program dopłat do rachunków za prąd w Norwegii

Na obecnych warunkach program dotacji do cen energii elektrycznej kontynuowany będzie co najmniej do końca 2024 roku. Minister energii Terje Aasland zapowiedział, że trwa opracowywanie zasad dopłat na 2025 rok.