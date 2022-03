Ponad milion imigrantów i ich dzieci mieszka w Norwegii. Jak od lat, najliczniejsza grupa to Polacy

Dzien dobry Szukam doswiadczonej osoby do sprzatania domkow i mieszkan w Oslo i okolicach Prosze o wyslanie wiqdomosci

