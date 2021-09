Norweska populacja liczy już prawie 5,5 miliona osób. Przyczyniła się do tego nadwyżka urodzeń

Podczas gdy w poprzednich latach najważniejszą przyczyną wzrostu populacji w Norwegii była imigracja, w ciągu ostatniego półtora roku nastąpiła zmiana. Jak bowiem wskazują najnowsze dane Centralnego Biura Statystycznego, mimo niepewnych czasów w kraju fiordów rodzi się coraz więcej dzieci.

Urodziło się więcej, niż zmarło

W drugim kwartale 2020 obowiązywały restrykcyjne środki kontroli emisji koronawirusa, które przyczyniły się do rekordowo niskiej imigracji. I chociaż rok później zarejestrowano w Norwegii 11 600 imigrantów, co oznacza wynik zbliżony do kwartałów przed pandemią, to jednak wynika to w dużej mierze z „porejestrów” (etterregistrering) emigrantów, którzy opuścili Norwegię. W rzeczywistości wystąpiła ujemna imigracja netto, tj. więcej emigracji niż imigracji.