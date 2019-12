Ponad 6,5 tys. koron na osobę: Norwegowie w 2019 wydadzą fortunę na świąteczne prezenty

Najnowsze badania DNB na temat wydatków świątecznych wykazały, że na organizację nadchodzącego Bożego Narodzenia Norwegowie tylko w grudniu planują przeznaczyć aż 58 miliardów koron. Wśród produktów, które najbardziej nadszarpną budżety mieszkańców kraju fiordów, pierwsze miejsce zajmują bezdyskusyjnie… prezenty – to na nie w tym roku średnie wydatki wyniosą 6 570 koron na osobę.

Święta coraz droższe

W grudniu ubiegłego roku Norwegowie wydali na organizację świąt Bożego Narodzenia rekordowe 57 miliardów koron, jednak tegoroczne świętowanie ma być nawet o miliard koron droższe. Ponad połowa z tej kwoty zostanie według szacunków przeznaczona na prezenty – według badań DNB wydatki na ten cel mają być bowiem o całe 425 koron wyższe niż w 2018 roku i wynieść średnio 6 570 kron na osobę.



W norweskim społeczeństwie można też zaobserwować grupę, która znacząco zawyża ogólną średnią. Jest to nie kto inny, jak… dziadkowie, którzy na rozpieszczanie swoich wnuków zamierzają wydać w tym roku aż 9369 koron na osobę. To również w tej grupie odnotowano dużo wyższy wzrost kwot przeznaczanych na świąteczne prezenty w stosunku do ubiegłego roku – w tegoroczne święta dziadkowie wydadzą bowiem aż 1440 koron więcej niż w 2018 roku.