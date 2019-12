U leśnika, w supermarkecie czy przez internet: tu najlepiej kupić choinkę w Norwegii

Pierwsza połowa grudnia to czas, kiedy na każdym kroku czuć już świąteczny klimat, a Norwegowie w pełni oddają się przygotowaniom do Bożego Narodzenia. Jest to też moment, kiedy coraz więcej osób decyduje się na wybór świątecznego drzewka, które ozdobi domowe wnętrze i nada mu niepowtarzalny bożonarodzeniowy klimat. Aby kupić choinkę, która spełni nasze oczekiwania, warto zawczasu zapoznać się tegoroczną ofertą i cenami różnych sprzedawców – część sklepów przygotowała bowiem wyjątkowe promocje, dzięki którym świąteczne drzewka można kupić bez wydawania fortuny.

Kupując żywe drzewko warto zwrócić uwagę na kilka cech, które sprawią, że choinka będzie dobrze się prezentować i długo zachowa zdrowy wygląd. W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy dane drzewko ma ładny i jednolity kolor, a igły nie opadają i gęsto zapełniają gałęzie. Jeśli na części z nich brakuje igieł już podczas zakupu, można się spodziewać, że choinka szybko będzie nadawała się do wyrzucenia i istnieje ryzyko, że nie doczeka nawet do zbliżających się Świąt.

Choinka na lata

Dla osób, którym nie zależy specjalnie na zapachu żywicy i nie są przywiązane do tradycyjnych rozwiązań, dobrą alternatywą może być też sztuczna choinka – wśród norweskich klientów właśnie takie rozwiązanie wybiera około 350 tys. osób. Jest to świetny wybór przede wszystkim dla tych, którzy cenią sobie wygodę, ale też dla mieszkańców kraju fiordów, którzy sam okres świąt spędzają poza domem – sztuczne drzewko nie wymaga bowiem podlewania, dlatego bez obaw można zostawić je bez opieki podczas krótkich i dłuższych wyjazdów.



Warto też pamiętać, że jest to zakup na wiele lat, dlatego – mimo że ich cena znacznie przewyższa koszt zakupu żywego drzewka – w dłuższej perspektywie może to być sposób na zaoszczędzenie sporych kwot, które w okresie Bożego Narodzenia z pewnością przydadzą się na zakupy spożywcze lub prezenty.



Ponadto, jeśli ktoś nie ma czasu jeździć po sklepach czy szkółkach, a zastanawianie się nad wyborem idealnego egzemplarza nie uważa za nic ekscytującego – sztuczna choinka to strzał w dziesiątkę.