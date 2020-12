Ponad 100 procent więcej osób deportowano z Norwegii w 2020. Dominują Szwedzi, Rumuni i Polacy

W pierwszych jedenastu miesiącach bieżącego roku z Norwegii deportowano 7821 osób, co stanowi wzrost o 103 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2019. Spośród nich 5956 zostało odesłanych zgodnie z ustawą o kontroli zakażeń, informuje policja w najnowszym raporcie. Wśród narodowości osób wyrzuconych w 2020 dominują Szwedzi, Rumuni i Polacy.

Sposób na wyrzuconych za przestępstwa

W sumie 100 osób w tym roku wróciło do rodzinnego kraju z powodu odmowy azylu, co oznacza spadek o 227 w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, a 1093 osoby wyrzucono z Norwegii w wyniku popełnienia przestępstwa. W listopadzie 103 z 707 to ludzie w wyrokiem.



Obecnie obcokrajowiec, który mimo nakazu opuszczenia Norwegii na tle kryminalnym się do niego nie stosuje, może za to trafić do więzienia na pół roku. Rząd chce jednak zwiększyć wymiar kary do dwóch lat. Parlament rozważy wniosek o czterokrotne zwiększenie wymiaru sprawiedliwości w takich przypadkach już w przyszłym roku.