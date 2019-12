Pół kilometra słynnego lodowca przepadło. Glacjolodzy biją na alarm

Powody do niepokoju mają wszyscy, którzy planują zobaczyć najsłynniejsze norweskie lodowce na własne oczy. Jak bowiem informuje Norweski Urząd ds. Dróg Wodnych i Energetyki (NVE), przez ostatnie 10 lat część największego z nich, Nigardsbreen, wycofała się aż o 504 metry.

Rekordowy wynik glacjolodzy zarejestrowali w ubiegłym roku, kiedy to okazało się, że przez raptem jedno lato lodowca ubyło o 81 metrów. Było to najwięcej odkąd NVE rozpoczęło pomiary zamarzniętych jęzorów, czyli od 40 lat. Nigardsbreen to cześć największego lodowca w Europie kontynentalnej, Jostedalsbreen.