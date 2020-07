Poczta idzie z duchem czasu. Nie będzie dostarczać listów codziennie

Od teraz zatem dystrybucja przesyłek do skrzynek będzie działała w dwóch naprzemiennych cyklach: jednego tygodnia w poniedziałek, środę i piątek, w następnym tygodniu natomiast we wtorek i czwartek. Wyjątek stanowić ma prasa, która aż do 2022 roku będzie dostarczana 6 dni w tygodniu. Poczta w sklepach i zwykłe oddziały pocztowe będą funkcjonować jak do tej pory.