Poczta chce ułatwić życie mieszkańcom kraju fiordów: w Norwegii powstanie 1000 paczkomatów

Paczkomaty mają być powszechną formą odbioru przesyłek. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

Norweskie przedsiębiorstwo oferujące usługi pocztowe - Posten Norge AS - postanowiło wprowadzić innowacyjne rozwiązania dla odbioru paczek. Spółka, należąca do Ministerstwa Transportu i Komunikacji, wprowadzi na rynek 1000 paczkomatów. Pierwsze 100 znalazło się już w Oslo.

Paczkomaty mają być kolejną formą odbioru listów i przesyłek. Przedstawiciele Posten Norge AS sugerują, że będzie to idealne rozwiązanie do odbioru paczek, które nie zmieszczą się w naszej tradycyjnej skrzynce. Jak stwierdził w rozmowie z Nettavisen Tone Wille, osoba zaangażowana w projekt, do paczkomatów zmieści się większość produktów, które zamawiane są online. Usługa działa za pośrednictwem aplikacji na smartfona. Po pobraniu jej, możemy wybrać odpowiednią opcję w polu dostawy. Aplikacja pozwala na śledzenie przesyłki oraz zdalne otwieranie drzwiczek paczkomatu.

Norweskie rozwiązanie jest zbliżone do pomysłu polskich paczkomatów InPost. Odpowiednik kraju fiordów będzie umiejscowiony jednak w innych miejscach. Posten Norge AS chce, by paczkomaty montowano w galeriach handlowych oraz na terenie osiedli mieszkaniowych. Wszystko po to, by ułatwić życie klientom i stworzyć wrażenie, że paczkomaty są dostępne na wyciągnięcie ręki.

Paczkomaty od lat cieszą się popularnością w Polsce. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa

100 paczkomatów umiejscowionych w Oslo zdało egzamin i przypadło użytkownikom do gustu. Pozostałe 900 maszyn zostanie rozlokowanych w innych częściach kraju. Deweloperzy oraz spółdzielnie mieszkaniowe namawiają Posten Norge do nawiązania współpracy z firmami kurierskimi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli odbierać wszystkie nadawane do nich paczki.