Do Oslo wraca kultowy festiwal muzyczny: Øya w pełnym wymiarze po raz pierwszy od pandemii

Po dwóch latach restrykcji koronawirusowych wreszcie nie trzeba przestrzegać środków kontroli infekcji i zachowywać odległości. Na zdjęciu koncert Myra z 2018 roku. flickr.com/ Tom Øverlie, NRK P3/ https://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.0/

Po raz pierwszy od wybuchu pandemii koronawirusa do Oslo powraca największy norweski festiwal muzyczny. Øyafestivalen rozpoczyna się w Tøyenparken już 9 sierpnia i potrwa do najbliższej soboty. W ciągu czterech dni (10-13 sierpnia) w stolicy Norwegii wystąpią takie zagraniczne i norweskie gwiazdy, jak Nick Cave and the Bad Seeds, Gorillaz, Kvelertak, Florence and the Machine czy Aurora.

Po dwóch latach restrykcji koronawirusowych wreszcie nie trzeba przestrzegać środków kontroli infekcji i zachowywać odległości. Co prawda w 2021 organizatorzy dostosowali się do wymogów i zapewnili 1000 gościom muzyczną ucztę z miejscami siedzącymi, ale teraz Øya wraca w pełnej krasie.

Kilka dni, dziesiątki koncertów Początki Øyafestivalen w 1999 roku były skromne. Wówczas jeszcze miał miejsce na Kalvøya, niedaleko Sandviki, tuż pod Oslo. Szybko jednak zaczął się rozrastać i angażować coraz większą liczbę mniej lub bardziej znanych muzyków. Na lata 2001-2014 teren festiwalu przeniósł się do Middelalderparken, a od 2014 roku impreza odbywa się w parku w dzielnicy Tøyen.

Festiwal trwa cztery dni w głównej części parku i jest poprzedzony nocą klubową, podczas której odbywają się koncerty w popularnych stołecznych lokalach. Podczas festiwalu Tøyenparken zamienia się w małe miasto kilkoma scenami, z minirestauracjami i foodtruckami, sklepami i straganami, biblioteką, parkingiem dla rowerów i toaletami. Minimalizacja wpływu na środowisko to niemałe wyzwanie, ale organizatorzy wydarzenia je podejmują, testując także nowe zrównoważone rozwiązania.

Zabawa w rytmie eko Øya chce być jednym z najbardziej przyjaznych środowisku festiwali na świecie. Jedną z pierwszych rzeczy, które zrobili jego organizatorzy, była rezygnacja z generatorów diesla na rzecz prądu stałego, a w 2019 r. zaś wprowadzono szkło wielokrotnego użytku. W tym roku zaś głównym tematem imprezy jest ekologiczna żywność. Tylko pięć z 25 stoisk zaserwuje mięso, podczas gdy jeszcze trzy lata temu było to 14 miejsc.