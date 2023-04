Oto najpiękniejsze lotniska świata. Wśród nich jedno z Norwegii

Lotnisko w Oslo jest kameleonem, który dostosowuje się do pór roku, w zależności od światła i kolorów na zewnątrz - Le figaro. uskarp2 - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

Oslo Gardermoen znalazło się na liście 10 najpiękniejszych lotnisk świata opublikowanej przez francuski dziennik Le Figaro. Stołeczny port lotniczy doceniono za niezwykły projekt: wykorzystujący lokalne inspiracje architektoniczne, a także mający na względzie wygodę pasażerów.

Lokalne inspiracje z nordycką tradycją

- Otoczone ogromnymi oknami lotnisko w Oslo jest kameleonem, który dostosowuje się do pór roku, w zależności od światła i kolorów na zewnątrz - wyjaśnia drugą lokatę dla Gardermoen Le figaro. Dziennik docenia projekt lotniska - inspiracje lokalną architekturą podkreślającą jodłę i kamień. Całość jest jednak przede wszystkim wierna nordyckiej tradycji dobrego samopoczucia, oferując pasażerom bezstresową podróż, czytamy uzasadnieniu.



Wysoką pozycję lotniska w zestawieniu komentuje dyrektor portu Gardermoen, Stine Ramstad Westby. - Jesteśmy dumni, że nasze lotnisko zdobywa takie wyróżnienie. Jest to oczywiście zasługa zarówno architektury, ale i 13 tys. osób, które każdego dnia przyczyniają się do stworzenia dobrego środowiska dla pasażerów i dobrego rozpoczęcia podróży. Mamy nadzieję i wierzymy, że sposób, w jaki zaprojektowano lotnisko w Oslo, powoduje, że ​​pasażerowie postrzegają je jako przyjemne miejsce, w którym mogą zjeść, zrobić zakupy lub po prostu odpocząć w miłym otoczeniu - mówi w rozmowie z branżowym serwisem flysmart24.