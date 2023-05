Oslo: wraca „ulica bez samochodów”

W Grønland w Oslo powraca tzw. dzielnica miejskiego życia - od 1 czerwca do 15 października 2024 ten odcinek ulicy zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego, a zamiast aut na drodze pojawią się miejsca, gdzie można usiąść, stragany, donice z kwiatami.

Władze Oslo ponownie zdecydowały się zamknąć dla ruchu samochodowego jedną z ulic Grønland. - Ulica bez samochodów cieszyła się tu w zeszłym roku ogromną popularnością. Teraz powtarzamy sukces. W tym roku Bylivsgata otwiera się 1 czerwca i potrwa do jesieni 2024 roku. To dobra wiadomość dla wszystkich, którzy mieszkają, podróżują i prowadzą tu działalność - mówi Sirin Stav, radna miasta ds. środowiska i transportu, cytowana w komunikacie Rady Miasta. - Również w tym roku będzie dużo zieleni i wolnej przestrzeni, gdzie będzie można po prostu posiedzieć. Jednocześnie zarówno lokale gastronomiczne, jak i niektóre sklepy w mogą przenieść się w głąb ulicy - dodaje.

Ulica dla mieszkańców

W tym roku Rada Miasta poprawia pewne błędy, które popełniono w 2022 - odnotowano wtedy 80 proc. redukcję ruchu aut w okresie od lipca do października, jednak stwierdzono wzmożony ruch na bocznych uliczkach, w związku z czym teraz zmieniono kierunki ruchu tak, aby powodować mniej niedogodności dla mieszkańców małych uliczek. Sirin Stav zapowiada, że miasto przygląda się też już innym miejscom, w których można by wprowadzić takie rozwiązanie. - Grønland to fantastyczna część miasta z tętniącym życiem społecznym. To dobry punkt wyjścia dla miejskiej ulicy, której w przyszłości chcemy mieć więcej w mieście. Mam nadzieję i wierzę, że zdecydowana większość będzie co najmniej tak samo zadowolona z tegorocznego rozwiązania jak w zeszłym roku. Musimy traktować priorytetowo pieszych, rowerzystów, i zapewnić więcej przestrzeni dla miejskiego życia i biznesu, jednocześnie dbając o bezpieczeństwo ruchu drogowego - mówi.