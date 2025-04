Oslo podzielone. O nierównościach w stolicy Norwegii

W stołecznym Oslo nierówności mają się dobrze. Gorzej z mieszkańcami, przynajmniej tymi mniej uprzywilejowanymi. Starą prawdę potwierdziły nowe dane.

Badania powstałe na użytek Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI) potwierdzają – mieszkańców Oslo wiele dzieli, jeżeli chodzi o jakość, długość i zadowolenie z życia. Zdrowie – choć nie sposób znaleźć słów, by wyrazić, jak bardzo jest to niesprawiedliwe – to niestety kwestia klasowa.