Mieszkańcy Norwegii walczą o przetrwanie? Coraz więcej z nich uważa się za biednych

Coraz więcej mieszkańców Norwegii odczuwa trudną sytuację finansową. Jak wynika z najnowszego badania Armii Zbawienia, sami Norwegowie określają siebie ubogimi częściej niż kiedyś.

W najnowszym badaniu Frelsesarmeen (Armii Zbawienia) przeprowadzonym w drugim kwartale 2024 roku, co szósty Norweg uważa się za osobę ubogą. 43 proc. z nich przyznaje, że sytuacja finansowa pogorszyła się w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a 38 proc. ograniczyło wydatki na jedzenie lub kupuje mniej zdrową żywność. Szczególnie trudną sytuację mają rodziny z dziećmi – jedna trzecia rodziców zmaga się z problemami finansowymi.



– Staramy się, jak możemy, wyciągać ludzi ze spirali ubóstwa. Armia Zbawienia powinna być czymś więcej niż workiem żywności, dlatego też ciężko pracujemy, aby wyciągnąć ludzi z kolejek po jedzenie. Może to polegać na udzielaniu porad finansowych, pomaganiu ludziom w znalezieniu pracy lub byciu budowniczym mostu do NAV – skomentowała Irene Mathisen z Armii Zbawienia.