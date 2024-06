Ofiary norweskich wód: 416 utonięć w pięć lat

Redningsselskapet, Norweskie Towarzystwo Ratownictwa Morskiego, podało zestawienie informacji dotyczących ofiar utonięć. Kto i w jakich okolicznościach najczęściej umiera w ten sposób w Norwegii?

Ofiarami utonięć są przede wszystkim mężczyźni. To 9 na 10 topielców z ostatnich pięciu lat. Gdzie toną? Przeważnie w morzu. Tam ma miejsce 6 na 10 utonięć (w dalszej kolejności są jeziora, rzeki i baseny). Ile lat mają ofiary? Najczęściej toną w Norwegii osoby starsze, ludzie, którzy przekroczyli 60. rok życia. Jest to w dużej mierze spowodowane tym, że Norwegia się starzeje, ale seniorzy długo utrzymują dobrą formę. Czują się na tyle zdrowi, by na przykład żeglować lub pływać w plenerze. Czasem, jak widać, kończy się to tragicznie.