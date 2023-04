Od dziś krajowy zakaz rozpalania ognisk

Od 15 kwietnia do 15 września w Norwegii obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grilla (również tych jednorazowych) poza wyznaczonymi do tego miejscami.

W okresie wiosenno-letnim władze ogłaszają stan podwyższonego zagrożenia pożarowego, dlatego już od połowy kwietnia w Norwegii, by chronić przed pożarami lasy czy wrzosowiska, obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i grilla na terenach zewnętrznych.

Tylko w wyznaczonych miejscach

Wzniecanie ognia/grillowanie dopuszczalne jest tylko w wyznaczonych miejscach, których w całym kraju jest dosyć sporo. Można też rozpalać grilla na własnej posesji, o ile nie jest to uciążliwe dla sąsiadów. Lokalnie mogą istnieć również odrębne przepisy dot. wzniecania ognia, które warto sprawdzić na stronie danej gminy. Prawo dopuszcza też rozpalanie ognisk w sytuacjach, w których jest to bezpieczne – na przykład tuż po obfitych opadach deszczu, a także na plaży, która nie znajduje się w pobliżu lasów czy innej roślinności. Zasada jest taka, by przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek i ostrożność, a także odpowiednio ocenić ewentualne zagrożenie.