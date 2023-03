Nie wahajcie się dzwonić pod 113: ratownicy z ważnym apelem

W marcu ruszyła kampania społeczna, zainicjowana przez Norweską Fundację Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, która ma uświadomić mieszkańcom Norwegii, by w sytuacjach kryzysowych nie bali się dzwonić pod numer alarmowy 113. - Kiedy sprawa jest pilna, a stawką jest życie, nie należy się wahać - podkreśla Norsk Luftambulanse.

Sekundy decydują o życiu

Połączenie pod numer 113 może zadecydować o życiu lub śmierci. Wiele osób ma wątpliwości, kiedy dzwonić pod numer alarmowy, i używa go niewłaściwie. Stephen Sollid ze Szpitala Uniwersyteckiego w Oslo, który przez wiele lat pracował w LPR, mówi, że gdy tylko zagrożone jest życie i zdrowie, trzeba dzwonić pod ten właśnie numer alarmowy. - Widzimy, że istnieje niepewność co do prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 113. Jeśli uważasz lub wiesz, że ktoś cierpi na chorobę lub uraz zagrażający życiu, musisz natychmiast zadzwonić pod numer 113. Ważne jest, aby ludzie prawidłowo korzystali z tego numeru - mówi. Dodaje, że niezwykle ważne, by dzwoniący spróbował wyjaśnić, co się stało. Nie zawsze jest to takie proste, dlatego operatorzy 113 mogą od teraz rozpocząć wideorozmowę, aby mogli sami zobaczyć, co jest nie tak. Stephen Sollid zwraca uwagę, że pracownicy są przeszkoleni w zakresie oceny sytuacji awaryjnych, aby mogli wysłać odpowiednią pomoc.