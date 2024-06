Nowy zakaz dla użytkowników łodzi rekreacyjnych. Nie mogą opróżniać toalet do fiordu Oslo

Zgodnie z obecnymi przepisami legalne jest odprowadzanie ścieków z małych łodzi bezpośrednio do morza pod warunkiem, że jednostka znajduje się dalej niż 300 metrów od brzegu. stock.adobe.com/licencja standardowa

1 lipca wprowadzony zostanie zakaz opróżniania szamb z łodzi na terenie Oslofjorden. Chociaż użytkownicy jachtów czy łódek w niewielkim stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia wód stołecznego fiordu, minister klimatu i środowiska Andreas Bjelland Eriksen podkreśla, ważne są wszelkie działania, aby ratować ekosystem.

Naukowcy alarmowali o jakości fiordu Oslo i wymierającym w nim życiu od lat. W dużej mierze winny jest azot i fosfor dostarczane do wody poprzez ścieki i rolnictwo. Swój udział, choć znacznie mniejszy, w zanieczyszczaniu fiordu mają także użytkownicy łodzi, dlatego władze postanowiły o zakazie wyrzucania do niego nieczystości, co wielu nazywa polityką symboliczną.