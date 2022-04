Nowe zasady jazdy metrem. Wsiadasz, mówisz dzień dobry, wysiadasz - do widzenia

Rada Miejska w Oslo na wniosek stołecznego przewoźnika uchwaliła nowe przepisy obowiązujące w metrze. Od 4 kwietnia każdy pasażer będzie musiał zastosować się do wymogu powitania i pożegnania się podczas jazdy zbiorkomem.

O wprowadzenie takich przepisów Ruter wnioskował już w ubiegłym roku, jednak stołeczni urzędnicy mieli na głowie pandemię covid-19 i dynamicznie zmieniające się środki kontroli zakażeń. Teraz, gdy liczba zakażeń wirusem Sars-Cov-2 jest stosunkowo niewielka, pochylono się nad wnioskiem o wprowadzenie nowych zasad jazdy metrem. - Zmiany mają na celu zintegrowanie społeczeństwa. Mówienie “dzień dobry” podczas wsiadania do metra, a “do widzenia” podczas wysiadania spowoduje nawiązanie interakcji między podróżnymi z różnych grup społecznych czy różnych narodowości - czytamy we wniosku Rutera.

Trochę kultury

Radni po rozpatrzeniu wniosku uznali, że zasady tam zawarte przyniosą podwójne korzyści - zmuszą cudzoziemców do nauki norweskiego, gdyż zwroty na powitanie i pożegnanie trzeba będzie wypowiadać w tym właśnie języku, a także zacieśnią relacje między ludźmi, co wzmocni filary społeczeństwa obywatelskiego. - Uznaliśmy, że to dobry pomysł. W żadnym innym europejskim mieście nie ma takich przepisów, a szkoda. Nie tylko integruje to społeczeństwo, ale także uczy kultury, młodzież obserwuje słuszne postawy, które następnie naśladuje - mówi Raymond Johansen, burmistrz Oslo.