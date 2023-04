Nowa sieć sklepów rozpoczyna wojnę cenową w Norwegii

13 kwietnia swój pierwszy sklep w Norwegii otworzyła nowa sieć FUDI. Działalność na norweskim rynku, zdominowanym przez takich gigantów, jak NorgesGruppen czy Reitan Group, zaczyna od ogłoszenia konkurencyjnych cen.

Kuchnie świata w jednym sklepie

Dyrektor generalny FUDI, Mathias Havgar, który mieszka za granicą od wielu lat, mówi, że zna z autopsji, jak to jest przenieść się z międzynarodowych supermarketów do ubogiego asortymentu w norweskich sklepach spożywczych.



- Wygląda na to, że gracze o ugruntowanej pozycji są bardziej zainteresowani kopiowaniem się nawzajem w zakresie ceny i wyboru produktów niż faktycznym oferowaniem klientom czegoś nowego - dodaje. Koncepcja sklepu opiera się na bezpośrednim imporcie oraz współpracy ze znanymi już importerami i mniejszymi dostawcami.



Co więc chce oferować FUDI? Przede wszystkim egzotyczne produkty z różnych kuchni świata w bardzo atrakcyjnych cenach, np. Meksyku, Tajlandii, Włoch, Korei czy Indii, które nie są dostępne w innych marketach. - Będziemy mieli największy wybór meksykańskiego jedzenia i napojów w całym kraju, więc jeśli chcesz zrobić coś ekstra do piątkowego taco, jesteśmy zdecydowanie najlepszą opcją - zachęca Havgar.