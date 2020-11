Norweskie dowody osobiste coraz bliżej: policja podała dokładną datę

W zaktualizowanym komunikacie prasowym na swojej stronie norweska policja ujawniła dzień premiery długo wyczekiwanych w kraju fiordów dowodów tożsamości: ID-kort będzie można zamawiać od 30 listopada.

ID-kort będą występowały w dwóch wariantach: czerwonym i zielonym, który nie daje uprawnień do podróżowania za granicę. Otrzymają go osoby, które z różnych powodów nie spełniają warunków dotyczących dokumentu podróży, np. te, które podjęły decyzję o odmowie wydania paszportu, mogą otrzymać dowód osobisty jedynie w celu identyfikacji. Dowód osobisty bez prawa do podróżowania może być również wydany nieletnim w wieku od 13 do 18 lat bez zgody rodzica lub opiekuna. Niemniej jednak wielu zainteresowanych i tak będzie musiało spotkać się z policją w obecności opiekuna, aby aby dało się w pełni ocenić wiarygodność tożsamości.



Wydanie dowodu tożsamości ma kosztować tyle co w przypadku paszportów: 570 NOK dla dorosłych i 342 NOK dla dzieci. Posiadanie takiego dokumentu nie będzie jednak obowiązkowe.