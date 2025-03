Norweska policja będzie uzbrojona? Głosy jednej partii mogą przechylić szalę

Partia Postępu od dawna uważa, że ​​policja powinna nosić broń. adobe stock/ licencja standardowa

Szanse na to, aby policja w Norwegii stała się uzbrojona na stałe, zwiększyły się po niedawnej zmianie nastawienia do sprawy przez Partię Chrześcijańsko-Demokratyczną (KrF). Podczas gdy do tej pory ugrupowanie wyrażało sprzeciw wobec permanentnego wyposażenia norweskich funkcjonariuszy w broń, teraz optuje za takim rozwiązaniem, co gwarantowałoby większość w Stortingu podczas głosowania.

Pierwsza na łamach mediów w kraju fiordów poinformowała o tym zastępczyni przewodniczącego KrF, Ida Lindtveit Røse. Sam Dag-Inge Ulstein potwierdził w rozmowie z NTB, że decyzja zapadła podczas posiedzenia rady krajowej w miniony właśnie weekend.

– Skoro obraz przestępczości zmienił się tak drastycznie, jak teraz, musimy odważyć się podjąć działania, wykorzystując w tym celu narzędzia, którymi dysponuje policja. Jesteśmy całkowicie przekonani, że policja poradzi sobie z tą sprawą w najlepszy możliwy sposób – powiedział Ulstein w rozmowie z NTB.

Informacja ta pojawiła się zaledwie trzy dni po tym, jak krajowa konferencja Partii Konserwatywnej opowiedziała się za tym samym rozwiązaniem, ale lider partii twierdzi, że KrF podjęła decyzję niezależnie.

Coraz większe poparcie Niedawno z podobną inicjatywą wyszła również była minister sprawiedliwości Emilie Enger Mehl. Uzyskała ona poparcie zarządu centralnego Partii Centrum.

– Najwyższy czas, żeby policja w Norwegii była uzbrojona. Dzięki temu funkcjonariusze będą mogli lepiej chronić zarówno społeczeństwo, jak i siebie samych. Przestępczość stała się coraz poważniejsza, i zbyt wiele osób nosi broń – mówi Peter Frølich, rzecznik Partii Konserwatywnej ds. polityki wymiaru sprawiedliwości.

Partia Postępu od dawna uważa, że ​​policja powinna nosić broń.

Gdyby zarówno Partia Konserwatywna (Høyre), Partia Ludowa (Sp), Partia Postępu (Frp), jak i Partia Chrześcijańsko-Demokratyczna poparły stałe uzbrojenie policji, stanowiłyby one większość 87 przedstawicieli w Stortingu, jeśli wszyscy podporządkowaliby się decyzjom swoich partii.

Źródła: NTB, KrF