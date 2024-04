Norweska księżniczka z obowiązkami monarchy? Ekspert chce zmienić konstytucję, aby została regentką

Ingrid Alexandra to starsza córka norweskiej pary książęcej. flickr.com/ Statsministerens kontor/ fot. Ingrid Brandal Myklebust/ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Ekspert ds. domu królewskiego Trond Norén Isaksen chce zmienić norweską konstytucję, aby regentką mogła zostać także księżna Ingrid Alexandra. Obecnie to jej ojciec, książę Haakon, pełni obowiązki monarchy pod nieobecność Haralda V.

Gdy król był chory, książę koronny Haakon odbywał delegację do USA. oznaczało to, że po raz pierwszy od 2007 roku rząd pozostał bez regenta. Dopuszcza się to zgodnie z art. 41 konstytucji. Dopiero w dniu powrotu księcia odbyło się posiedzenie dodatkowego gabinetu, którego zadaniem było powołanie nowych ministrów.