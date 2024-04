Król Harald V „ustępuje”? Norweska monarchia ogłasza zmiany

22 kwietnia świat obiegła informacja, jakoby najstarszy rządzący obecnie król, norweski monarcha Harald V, miał ustąpić z tronu. Jak jednak informuje Pałac Królewski, Jego Wysokość wrócił do pracy, ale ze względu na swój wiek będzie odtąd udzielał się w mniejszym stopniu niż dotychczas.

Prawie osiem tygodni po tym, jak Harald V zachorował na wakacjach w Malezji, wrócił do swoich obowiązków. Król złapał infekcję, gdy w lutym wraz z królową Sonją spędzał urlop na archipelagu Langkawi na Morzu Andamańskim. 27 lutego Pałac Królewski oświadczył, że król trafił do szpitala.

Tam przeszedł operację wstawienia tymczasowego rozrusznika serca, zanim 3 marca udał się do Norwegii samolotem ewakuacyjnym należącym do Norweskich Sił Zbrojnych. Po powrocie do domu w Rikshospitalet przeszedł operację wszczepienia mu na stałe rozrusznika serca i 14 marca został wypisany. Z początkiem kwietnia zwolnienie lekarskie zostało przedłużone o dwa tygodnie, do 22 kwietnia.

– Podtrzymuję to, co cały czas mówiłem: że złożyłem przysięgę Stortingowi i to na całe życie – odpowiedział król Harald, gdy w styczniu zapytano go, czy rozważa zrzeczenie się tronu po tym, jak uczyniła to duńska królowa Małgorzata.