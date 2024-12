Norwegowie w gąszczu… internetu. Czego szukali w Google w 2024?

Google pokazuje, jakie frazy zyskały w mijającym roku na popularności w Norwegii. Thaspol - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Co w duszy Norwega gra, dociec trudno. Ale co wpisywał w googlowskie okienko, dowiedzieć się o wiele łatwiej. Google pokazuje, jakie frazy zyskały w mijającym roku na popularności w Norwegii.

Pośród rozlicznych podsumowań roku podsuwane są nam także te internetowe. Widzimy a to cieszące się największą popularnością zdjęcia na Instagramie, a to najczęściej słuchane utwory na Spotify… W czas podsumowań wpisuje się też Google. Przedstawiamy, jak wyglądał kończący się rok 2024 z perspektywy korzystających z tej wyszukiwarki użytkowników norweskiego internetu.

Na szczycie podium znajdziemy skrótowiec „EM”. Chodzi o Europamesterskap, czyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. W zbliżonej tematyce pozostaniemy, patrząc na brązowego medalistę tego rankingu wzrostu popularności wyszukań – to „OL-program”, czyli rozkład jazdy letnich Igrzysk Olimpijskich.

Pomiędzy nimi znalazło się „Temu”, chiński gigant na rynku sklepów internetowych. To kolejne potwierdzenie tego, że na nic się zdały liczne ostrzeżenia przedstawicieli norweskich mediów i instytucji państwowych próbujących przestrzegać przed niską jakością i przypuszczalnymi zagrożeniami dla zdrowia wynikającymi z użytkowania pochodzących z importu ultratanich azjatyckich towarów. Nic to, że mogą się w nich kryć tak nieprzyjemne niespodzianki, jak – co wykazało w jednym z reportaży NRK – nikiel, kadm i inne metale ciężkie w biżuterii. Jedne z przebadanych kolczyków zamiast cieszyć oko, mogłyby zniszczyć ciało – zawierały 26 proc. rakotwórczego kadmu przy normie dopuszczalności wynoszącej 0,01 proc. Norwegowie kochają Temu.