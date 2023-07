Norwegowie są coraz bardziej pozytywnie nastawieni do imigrantów

Aż 87 proc. ankietowanych zgadza się, że większość imigrantów wnosi ważny wkład w norweskie życie zawodowe. Według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) coraz więcej osób pozytywnie odnosi się do przyjezdnych cudzoziemców w Norwegii.

Ponad milion imigrantów i ich dzieci mieszka w Norwegii. Jak od lat, najliczniejsza grupa to Polacy

Im bardziej pozytywne nastawienie, tym więcej osób ma kontakt z imigrantami. Najczęściej ma on miejsce w pracy. Dodatkowo podejście do imigrantów jest często uwarunkowane wykształceniem, wiekiem i płcią. Osoby wyedukowane, młode oraz kobiety wykazują bardziej przyjazne nastawienie do przyjezdnych.