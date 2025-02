Norwegii grożą strzelaniny w szkołach? Komentarz policyjnej służby specjalnej niepokoi

Niedawno w wyniku szkolnej strzelaniny w szwedzkim mieście Örebro życie straciło dziesięć osób. PST, norweska policyjna służba bezpieczeństwa, ostrzega: to może powtórzyć się w Norwegii.

Co można zrobić, by w Norwegii czuć się bezpiecznie? Jak powiedział Lars Lilleby z PST, „Podejrzewasz, że coś jest nie tak? W takim wypadku powiadomienie PST jest kluczowe. Polegamy na zawiadomieniach. To wspólna odpowiedzialność społeczna”. Lilleby uważa, że by zwalczyć wpływ ekstremizmu w szkołach, potrzebna jest współpraca służb z rodzicami, nauczycielami i innymi osobami pracującymi z dziećmi i młodzieżą.