Norwegia wciąż łamie europejskie przepisy. Chodzi o zasiłki chorobowe

ESA, organ kontroli Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), uważa, że ​​Norwegia nadal łamie przepisy EOG. Tym razem znów chodzi o ograniczanie zasiłków chorobowych dla osób przebywających za granicą.

Według norweskich przepisów osoby fizyczne, które chcą mieć prawo do świadczeń chorobowych, muszą przebywać w kraju fiordów. Chociaż mogą one okazjonalnie wyjeżdżać za granicę, wymaga to uprzedniej zgody Norweskiego Urzędu Pracy i Polityki Społecznej (NAV). Zgodnie z zapisami beneficjenci muszą spełnić kilka rygorystycznych warunków, w tym zmieścić się w limicie czasu, jaki mogą spędzić w innych państwach EOG.

ESA uważa, że takie warunki stawiane przez Norwegię są sprzeczne z prawem EOG o ubezpieczeniach społecznych i przepisami dotyczącymi swobodnego przemieszczania się.

Przepisy są niejasne „Norwegia nadal narusza przepisy EOG dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i swobodnego przepływu osób, ograniczając wypłacanie świadczeń chorobowych osobom, które wyjeżdżają do innych państw EOG”, pisze ESA w komunikacie prasowym z 9 czerwca. Teraz prosi Norwegię o zmianę prawa i praktyk.

Źródło: MojaNorwegia

Norweskie władze twierdzą, że te wymagania są nieaktualne, jednak tekst ustawy pozostaje prawie niezmieniony, w związku z czym ESA uważa, że Norwegia nadal ogranicza prawo do swobodnego przemieszczania się.

Sprawa była już na tapecie To już drugi raz, kiedy Norwegia została poinformowana o złamaniu zasad. Norweskie władze mają teraz trzy miesiące na zmianę przepisów. ESA może wówczas zdecydować się na skierowanie sprawy do Trybunału EFTA. ESA uważa, że ​​prawo powinno być jasne i wyraźne, a wszyscy obywatele mają prawo do reguł możliwych do zrozumienia.

Pierwsze wezwanie do usunięcia uchybienia ESA wysłała do Norwegii 20 listopada 2020 r. Było to następstwem dochodzenia i dialogu z rządem norweskim, który przyznał się w październiku 2019 r. do niesłusznego stosowania przepisów EOG poprzez ograniczenie swobodnego przepływu osób otrzymujących trzy rodzaje świadczeń chorobowych.